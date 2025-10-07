search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至2.67元，預估目標價為58.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.75元下修至2.67元，其中最高估值3.19元，最低估值1.83元，預估目標價為58.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.19(3.19)4.194.885.24
最低值1.83(1.83)2.752.855.24
平均值2.65(2.68)3.483.995.24
中位數2.67(2.75)3.64.055.24

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值327.71億345.88億362.72億361.36億
最低值308.49億307.76億310.19億361.36億
平均值315.61億326.21億335.48億361.36億
中位數314.98億325.16億332.71億361.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.603.123.843.170.82
營業收入97.24億119.46億134.68億121.86億211.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Smurfit Westrock PLC(SW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSW

相關行情

台股首頁我要存股
Smurfit Westrock PLC40.6556-3.15%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty