鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至2.67元，預估目標價為58.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.75元下修至2.67元，其中最高估值3.19元，最低估值1.83元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.19(3.19)
|4.19
|4.88
|5.24
|最低值
|1.83(1.83)
|2.75
|2.85
|5.24
|平均值
|2.65(2.68)
|3.48
|3.99
|5.24
|中位數
|2.67(2.75)
|3.6
|4.05
|5.24
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|327.71億
|345.88億
|362.72億
|361.36億
|最低值
|308.49億
|307.76億
|310.19億
|361.36億
|平均值
|315.61億
|326.21億
|335.48億
|361.36億
|中位數
|314.98億
|325.16億
|332.71億
|361.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.60
|3.12
|3.84
|3.17
|0.82
|營業收入
|97.24億
|119.46億
|134.68億
|121.86億
|211.09億
詳細資訊請看美股內頁：
Smurfit Westrock PLC(SW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至2.8元，預估目標價為55.80元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至2.95元，預估目標價為55.80元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至24.38元，預估目標價為269.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐蒙特(NEM-US)EPS預估上修至5.86元，預估目標價為90.24元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇