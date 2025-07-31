鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至2.95元，預估目標價為55.80元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)做出2025年EPS預估：中位數由3元下修至2.95元，其中最高估值3.55元，最低估值1.82元，預估目標價為55.80元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.55(3.55)
|4.19
|5.69
|5.24
|最低值
|1.82(2.34)
|2.96
|3.1
|5.13
|平均值
|2.87(2.99)
|3.63
|4.21
|5.18
|中位數
|2.95(3)
|3.7
|4.24
|5.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|327.71億
|345.88億
|362.72億
|361.36億
|最低值
|304.31億
|305.99億
|308.41億
|339.83億
|平均值
|315.58億
|326.30億
|335.17億
|350.60億
|中位數
|314.79億
|326.20億
|332.09億
|350.60億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.60
|3.12
|3.84
|3.17
|0.82
|營業收入
|97.24億
|119.46億
|134.68億
|121.86億
|211.09億
詳細資訊請看美股內頁：
Smurfit Westrock PLC(SW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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