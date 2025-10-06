鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klarna Group Plc(KLAR-US)EPS預估上修至-0.41元，預估目標價為50.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Klarna Group Plc(KLAR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.58元上修至-0.41元，其中最高估值0.5元，最低估值-0.79元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.5(0.5)1.341.982.81
最低值-0.79(-0.79)0.380.811.62
平均值-0.37(-0.41)0.681.272.08
中位數-0.41(-0.58)0.541.11.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.17億45.68億55.21億65.86億
最低值34.35億42.35億50.51億62.34億
平均值34.75億44.87億53.87億64.38億
中位數34.73億44.98億54.04億64.66億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-2.75-0.660.01
營業收入19.04億22.76億28.11億

詳細資訊請看美股內頁：
Klarna Group Plc(KLAR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

