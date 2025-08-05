search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至2.8元，預估目標價為55.80元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.85元下修至2.8元，其中最高估值3.24元，最低估值1.82元，預估目標價為55.80元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.24(3.24)4.194.885.24
最低值1.82(1.82)2.752.855.13
平均值2.75(2.81)3.574.085.18
中位數2.8(2.85)3.74.225.18

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值327.71億345.88億362.72億361.36億
最低值304.31億307.76億310.19億339.83億
平均值315.22億325.90億334.78億350.60億
中位數313.78億325.77億333.27億350.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.603.123.843.170.82
營業收入97.24億119.46億134.68億121.86億211.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Smurfit Westrock PLC(SW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSW

相關行情

台股首頁我要存股
Smurfit Westrock PLC44-0.14%

延伸閱讀



Empty