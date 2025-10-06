鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-06 23:00

綜合外媒周一 (6 日) 報導，美國地區銀行併購出現重大交易。辛辛那提的五三銀行 (Fifth Third Bancorp)(FITB-US) 同意以全股票方式收購達拉斯的 Comerica Inc.(CMA-US)，交易總值約 109 億美元。這是今年規模最大的美國銀行合併案，雙方合併後將成為全美第九大銀行，資產規模達 2,880 億美元。這樁交易被視為在川普政府放寬監管環境下，金融業大型合併的阻力鬆動跡象。

美國第九大銀行誕生！Fifth Third斥資109億美元收購Comerica

擴張版圖 打造中型銀行巨擘

根據協議，Comerica 股東將獲得 1.8663 股 Fifth Third 股票換取每股 Comerica 股份，換算為每股 82.88 美元，較 Comerica 上周五收盤價溢價 17%。交易完成後，Fifth Third 股東將持有合併後約 73% 股權。合併銀行將擁有 2,240 億美元存款與 1,740 億美元貸款，並在美國 17 個成長最快的市場中擴張業務，包括東南部、德州與加州等地。

Fifth Third 長期經營美國中西部市場，但一直尋求擴展至東南部快速增長的城市群，如亞特蘭大、納什維爾、休士頓與夏洛特等。此次合併將補強其在德州市場的零售布局，並藉由 Comerica 在中型企業商業銀行的專業，深化其中小企業金融業務。Fifth Third 執行長 Tim Spence 表示：「這將使我們能夠在德州建立領先地位，並將 Comerica 的信用文化和中型企業專長擴展到更廣大的 Fifth Third 平台。」

Comerica 執行長 Curt Farmer 在合併後將擔任副董事長，其首席銀行業務長 Peter Sefzik 將負責合併後的財富與資產管理業務。Fifth Third 並預期，合併後公司將擁有兩項規模各達 10 億美元的高收益業務，包括商業支付與財富資產管理。

監管鬆綁 併購潮再起

分析師指出，這項交易象徵中型銀行為因應科技升級與監管成本壓力，透過規模經濟尋求競爭力。川普政府推動的金融去管制政策，也讓市場普遍認為大型銀行併購審批將更加寬鬆。Argus Research 分析師 Stephen Biggar 表示：「創紀錄的銀行股價為併購提供了更大籌碼，這項宣布可能會鼓勵更多董事會討論大小不一的潛在合併。」

根據 TD Cowen 分析，合併完成後，Fifth Third 將躋身美國中西部各大都會區排名前五的銀行。Baird 分析師也指出，這項交易將加快 Fifth Third 進入高成長市場，並有望藉由其零售銀行實力，改善 Comerica 的消費金融業務。

Comerica 過去曾受到股東行動派施壓要求尋求出售，公司也陸續縮減開支以提升獲利能力。外電指出，此次合併被形容為「皇冠上的明珠」中型銀行特許經營權，因其在中小企業商業金融領域擁有穩固地位。

市場反應方面，Comerica 股價在周一早盤一度上漲 16%，Fifth Third 則在盤前一度下跌後轉升，早盤上漲約 1%。稍早數據顯示，標普 500 銀行指數今年迄今已累計上漲近 21%，表現優於標普 500 大盤的 14% 漲幅，為併購潮提供有利條件。