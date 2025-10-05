交通部：10/6收假日為中秋旅運最高峰 國道應注意這些路段擁塞

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-05 18:19

今 (5) 日為中秋節連假第 2 日，截至上午 11 時，高速公路全線交通量為 28.7 百萬車公里，預估全日交通量為 115 百萬車公里，交通部依據大數據及 AI 分析，明 (6) 日收假日將是中秋旅運最高峰。高公局預期，6 日北返車潮則集中於 13 時至 21 時間，國 1 與國 3 無實施高乘載管制措施，國 5 循例自今日至明日 13 時至 18 時，於蘇澳至頭城匝道實施北向入口高乘載，請宜花東收假返回北部地區用路人注意，避開壅塞路段和時段。

交通部:10月6日收假日為中秋旅運最高峰，國道應注意這些路段擁塞。(圖：高公局提供)

高公局表示，今日據氣象局預報，全台各地大多為多雲到晴，研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，今日重點壅塞路段為: 國 1 南向楊梅 - 頭份，北向西螺 - 埔鹽系統、南屯 - 后里、苗栗 - 湖口、圓山 - 大華系統；國 3 南向土城 - 關西，北向竹山 - 中興、草屯 - 霧峰、大山 - 香山、關西 - 大溪；國 5 南向南港系統 - 頭城，北向宜蘭 - 坪林；國 4 西向潭子系統 - 豐勢；國 6 西向舊正 - 霧峰系統；國 10 西向仁武 - 左營端等 。

高公局用路人可透過高公局 1968 網站及 App，或於行駛途中收聽廣播，以掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。