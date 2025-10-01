鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-01 12:46

今年中秋節共 3 日連假 (10 月 4 日 - 6 日) 即將來臨，交通部高公局預估連假將有大量出遊車潮湧入國道，整體車流量較平日明顯增加。呼籲用路人行前一定要做好車輛 6 燈、5 油、3 水及輪胎檢查，另行駛國道若車輛故障或發生事故，務必牢記 7 大 SOP 處理及流程，預防 2 次車禍事故，以保自身安全。

高公局:中秋連假國道估有大量車潮，7步驟防二次車禍。(圖:高公局提供)

高公局表示，國道發生車輛故障或事故時，若無人傷亡且車輛尚能行駛，請駕駛人遵循「開、放、離、撥、拍、移、等」步驟進行處理。

高公局指出，7 大 SOP 包括「開」：開啟危險警告燈；「放」：沿著路肩或護欄外，面向來車至車輛後方 50-100 公尺處擺放故障標誌；「離」：車內人員全部離開車輛，移動至安全處所，避免在車道上逗留；「撥」：撥 110 或利用高速公路 1968App 警政報案功能報案；五、「拍」：拍攝記錄事故現場；六、「移」：拍照記錄完後，儘速將車輛移至安全處所；七、「等」：等待員警抵達處理