挺花蓮救災 公路局推專車免費接駁每30分鐘一班
鉅亨網記者黃皓宸 台北
為協助熱心前往花蓮光復地區現場協助救災的志工，交通部及公路局於啟動「志工服務行，交通部來負擔」大客車免費接駁專車計畫，由公路局每日於新城、花蓮、吉安、壽豐及玉里火車站，提供 6 輛大客車，闢駛 6 條服務路線接駁參與救災志工住宿點與鄰近火車站間之往返，累計迄今已提供 760 名志工接駁服務。
公路局表示，為因應中秋、國慶連假湧入光復地區之救災志工人潮，公路局針對花蓮站 A、B 線增加行駛班次，自今 (3) 日 8 時起調整為每 30 分鐘發一班車，以利接駁志工順利抵達災區協助重建，其餘路線發車時刻仍維持每小時發車。
公路局表示，後續將視實際使用情形滾動檢討調整發車頻次，以確保災後交通不中斷，歡迎有交通接駁需求之志工多多搭乘使用。
另為讓光復地區的災民在整理家園期間能有安全、便利的交通接駁服務，公路局持續提供免費計程車接駁服務，每日上午 8 時至下午 6 時 (共 10 小時)，受災民眾可以依自身往返的需求，於乘車前 30 分鐘透過預約專線預定接駁服務，歡迎有交通接駁需求之民眾踴躍預約使用。
