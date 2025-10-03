鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-03 20:06

‌



為協助熱心前往花蓮光復地區現場協助救災的志工，交通部及公路局於啟動「志工服務行，交通部來負擔」大客車免費接駁專車計畫，由公路局每日於新城、花蓮、吉安、壽豐及玉里火車站，提供 6 輛大客車，闢駛 6 條服務路線接駁參與救災志工住宿點與鄰近火車站間之往返，累計迄今已提供 760 名志工接駁服務。

挺花蓮救災，公路局推專車免費接駁每30分鐘一班。(圖:公路局提供)

公路局表示，為因應中秋、國慶連假湧入光復地區之救災志工人潮，公路局針對花蓮站 A、B 線增加行駛班次，自今 (3) 日 8 時起調整為每 30 分鐘發一班車，以利接駁志工順利抵達災區協助重建，其餘路線發車時刻仍維持每小時發車。

‌



公路局表示，後續將視實際使用情形滾動檢討調整發車頻次，以確保災後交通不中斷，歡迎有交通接駁需求之志工多多搭乘使用。