川普下令！擊毀第二艘委內瑞拉運毒船

美國總統川普表示，美方襲擊第二艘從委內瑞拉運送毒品的船隻，彰顯美方推進激進戰略的決心，但此戰略已加劇美國與委內瑞拉的緊張關係，並引發針對以非戰鬥人員為目標是否合法的質疑。

川普在社交媒體 Truth Social 上寫道：「此次美方打擊發生時，這些已確認的委內瑞拉籍毒品恐怖分子正在國際水域運輸非法毒品。」該推文附了一段影片連結，畫面顯示一艘船隻在未標明水域中隨浪搖擺，數秒後該船被巨大火球吞沒。

川普稱此次行動造成 3 名男性恐怖分子死亡。他周一（15 日）晚間在白宮向記者表示，美國已準備好對海上及陸地的販毒集團實施打擊。

約兩周前，美軍宣稱，在針對一艘同樣涉嫌從委內瑞拉運毒船隻的襲擊中造成 11 人死亡。先前行動已激化美國與委內瑞拉的矛盾，並引起這個拉丁美洲國家部分鄰國反對。

美國國內法律專家和部分國會議員也提出批評，認為美國並未面臨緊迫威脅，且船上人員不是軍事戰鬥人員，美國與委內瑞拉未處於戰爭狀態，該行動可能涉嫌違法。

最新行動幾乎注定將引發類似質疑。在川普周一發布於社交媒體的影片中，涉事船隻似乎處於靜止狀態，且無任何跡象表明其航行目的地。