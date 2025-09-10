鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至0.88元，預估目標價為10.17元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.94元下修至0.88元，其中最高估值1.73元，最低估值0.56元，預估目標價為10.17元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.73(1.85)
|2.65
|4.16
|3.89
|最低值
|0.56(0.56)
|0.93
|1.56
|2.02
|平均值
|1.01(1.09)
|1.91
|2.61
|3.15
|中位數
|0.88(0.94)
|2
|2.61
|3.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,831.91億
|1,993.97億
|2,073.02億
|2,143.96億
|最低值
|1,711.64億
|1,747.08億
|1,810.91億
|1,937.16億
|平均值
|1,761.51億
|1,858.81億
|1,914.30億
|2,061.55億
|中位數
|1,754.68億
|1,856.30億
|1,901.14億
|2,063.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.02
|5.48
|5.62
|6.47
|2.01
|營業收入
|988.08億
|1,766.10億
|1,887.47億
|2,049.19億
|1,696.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 核心地段×重大建設 國際資產新選擇
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估上修至0.94元，預估目標價為10.27元
- 比亞迪年底前設千家歐洲門市 車型數量兩年翻倍成長
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至0.91元，預估目標價為10.33元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至0.94元，預估目標價為10.35元
上一篇
下一篇