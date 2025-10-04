鉅亨速報 - Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)EPS預估下修至-1.75元，預估目標價為144.00元

search icon



Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)EPS預估下修至-1.75元，預估目標價為144.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.63元下修至-1.75元，其中最高估值-1.21元，最低估值-3.18元，預估目標價為144.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.21(-1.21)2.685.436.72
最低值-3.18(-3.18)0.661.562.1
平均值-1.88(-1.87)1.32.653.98
中位數-1.75(-1.63)1.12.393.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.46億47.50億80.53億72.75億
最低值25.20億26.85億30.23億51.12億
平均值26.26億32.34億47.33億61.92億
中位數26.27億31.34億45.31億61.88億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-3.451.200.70
營業收入7.72億14.50億16.76億

詳細資訊請看美股內頁：
Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSCRCL

