鉅亨速報 - Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)EPS預估下修至-1.75元，預估目標價為144.00元
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.63元下修至-1.75元，其中最高估值-1.21元，最低估值-3.18元，預估目標價為144.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.21(-1.21)
|2.68
|5.43
|6.72
|最低值
|-3.18(-3.18)
|0.66
|1.56
|2.1
|平均值
|-1.88(-1.87)
|1.3
|2.65
|3.98
|中位數
|-1.75(-1.63)
|1.1
|2.39
|3.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.46億
|47.50億
|80.53億
|72.75億
|最低值
|25.20億
|26.85億
|30.23億
|51.12億
|平均值
|26.26億
|32.34億
|47.33億
|61.92億
|中位數
|26.27億
|31.34億
|45.31億
|61.88億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.45
|1.20
|0.70
|營業收入
|7.72億
|14.50億
|16.76億
詳細資訊請看美股內頁：
Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
