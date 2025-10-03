營收速報 - 南亞科(2408)9月營收66.64億元年增率高達157.81％
今年1-9月累計營收為364.93億元，累計年增率32.43%。
最新價為83元，近5日股價上漲4.05%，相關半導體業上漲2.48%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-7034 張
- 外資買賣超：-5093 張
- 投信買賣超：-211 張
- 自營商買賣超：-1730 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|66.64億
|158%
|-1%
|25/8
|67.63億
|141%
|26%
|25/7
|53.52億
|95%
|31%
|25/6
|40.74億
|21%
|22%
|25/5
|33.33億
|-1%
|7%
|25/4
|31.19億
|-3%
|13%
南亞科(2408-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。其他顧問服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
