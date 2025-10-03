營收速報 - 景碩(3189)9月營收35.86億元年增率高達35.51％
今年1-9月累計營收為285.40億元，累計年增率26.89%。
最新價為112元，近5日股價上漲6.67%，相關半導體業上漲6.79%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1783 張
- 外資買賣超：+1735 張
- 投信買賣超：-88 張
- 自營商買賣超：+136 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|35.86億
|36%
|5%
|25/8
|34.21億
|20%
|2%
|25/7
|33.48億
|24%
|5%
|25/6
|31.94億
|33%
|1%
|25/5
|31.57億
|26%
|-2%
|25/4
|32.13億
|35%
|2%
景碩(3189-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
