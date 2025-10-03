search icon



營收速報 - 景碩(3189)9月營收35.86億元年增率高達35.51％

鉅亨網新聞中心


景碩(3189-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣35.86億元，年增率35.51%，月增率4.82%。

今年1-9月累計營收為285.40億元，累計年增率26.89%。

最新價為112元，近5日股價上漲6.67%，相關半導體業上漲6.79%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1783 張
  • 外資買賣超：+1735 張
  • 投信買賣超：-88 張
  • 自營商買賣超：+136 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 35.86億 36% 5%
25/8 34.21億 20% 2%
25/7 33.48億 24% 5%
25/6 31.94億 33% 1%
25/5 31.57億 26% -2%
25/4 32.13億 35% 2%

景碩(3189-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股營收營收速報9月營收景碩

