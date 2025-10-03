search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 商之器(8409)9月營收7,914萬元年增率高達580.34％

鉅亨網新聞中心


商之器(8409-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣7,914萬元，年增率580.34%，月增率425.3%。

今年1-9月累計營收為1.70億元，累計年增率65.56%。

最新價為23.9元，近5日股價下跌-1.35%，相關生技醫療股價指數上漲0.71%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2 張
  • 外資買賣超：-1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 7,914萬 580% 425%
25/8 1,507萬 35% -23%
25/7 1,944萬 -24% 73%
25/6 1,127萬 3% -4%
25/5 1,169萬 23% 12%
25/4 1,048萬 43% 0%

商之器(8409-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為智慧醫療。行動醫療。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收商之器

相關行情

台股首頁我要存股
商之器23.9+8.64%
美元/台幣30.320-0.31%

鉅亨贏指標

了解更多

#長紅K線突破盤整

偏強
商之器

66.67%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty