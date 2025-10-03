營收速報 - 商之器(8409)9月營收7,914萬元年增率高達580.34％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為1.70億元，累計年增率65.56%。
最新價為23.9元，近5日股價下跌-1.35%，相關生技醫療股價指數上漲0.71%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2 張
- 外資買賣超：-1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|7,914萬
|580%
|425%
|25/8
|1,507萬
|35%
|-23%
|25/7
|1,944萬
|-24%
|73%
|25/6
|1,127萬
|3%
|-4%
|25/5
|1,169萬
|23%
|12%
|25/4
|1,048萬
|43%
|0%
商之器(8409-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為智慧醫療。行動醫療。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
