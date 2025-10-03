東生華流感疫苗出貨 9月營收2.43億元寫新猷

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-03 18:38

東生華 (8432-TW) 今 (3) 日公告 9 月營收 2.43 億元，年月雙成長，並寫下歷史新高紀錄。東生華指出，由於 10 月流感疫苗即將開打，產品已經開始出貨，帶動 9 月營收表現亮眼。

東生華總經理楊思源。(鉅亨網資料照)

東生華 9 月營收 2.43 億元，月增 1.55 倍，年增 8.97%，創歷史新高紀錄；今年第三季營收 4.23 億元，季增 57.25%，年增 9.02%；累計今年前三季營收 9.79 億元，年增 18.72%。

除疫苗帶動，東生華表示，本業也持續成長，包括藥物與檢測業務並進。藥物方面，布局治療罕病 CDD 的新藥 ZTALMY，透過與元羿生物策略合作，取得台灣市場的獨家上市與銷售權。

另外，東生華旗下創益生技的戒菸錠 VA23(Varenicline 學名藥) 以獲得台灣 TFDA 核發領證通知，藉由引進戒菸錠 VA23，除可補足國內戒菸藥物供應不足的問題，也預期將對營運帶來正面效益。