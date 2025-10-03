合一傷口新藥接獲通知 泰國ThaiFDA受理產品註冊申請

合一表示，Bonvadis 外用乳膏已在 2024 年 1 月取得泰國醫材急性傷口適應症進口許可。為進一步擴大產品適應症，此次 Bonvadis 外用乳膏產品註冊申請的完全傷口適應症涵蓋急性、慢性傷口及疤痕。