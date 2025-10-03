合一傷口新藥接獲通知 泰國ThaiFDA受理產品註冊申請
鉅亨網記者劉玟妤 台北
合一 (4743-TW) 今 (3) 日公告，接獲註冊代理人通知，泰國食品藥物監督管理局 (ThaiFDA) 受理 Bonvadis 外用乳膏完全傷口適應症產品註冊申請，審查時程將依主管機關審查流程為主，上市銷售後，公司將依據授權合約支付授權方銷售權利金。
合一表示，Bonvadis 外用乳膏已在 2024 年 1 月取得泰國醫材急性傷口適應症進口許可。為進一步擴大產品適應症，此次 Bonvadis 外用乳膏產品註冊申請的完全傷口適應症涵蓋急性、慢性傷口及疤痕。
合一提到，急性傷口適應症包含輕微撕裂傷、擦傷、切傷以及燙傷；慢性傷口適應症則包括部分皮層和全皮層傷口、1 級和 2 級燒燙傷、壓瘡、糖尿病足潰瘍、靜脈潰瘍以及手術後傷口；疤痕方面，則是維持傷口保濕環境減少疤痕生成。
合一指出，旗下傷口照護產品採取藥品與醫材雙管道策略，陸續在 2025、2026 年取得國際主要糖尿病國家與地區市場准入，目前持續依照既定計劃目標市場，逐一申請市場准入與合作。
