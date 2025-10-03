永誠資產管理處 2025-10-03 14:35

你知道嗎？原本熱絡的美國市場優勢正在逐漸消散，投資人開始「移情別戀」。

2025 年上半年，台幣與韓元同步升值，讓更多人意識到匯率避險已成為資產配置的必要條件。這種變化，甚至驅動大型養老基金與主權基金減碼美元部位，轉向新興市場與替代資產。不僅讓投資人意識到匯率避險的重要性，更引發養老基金與主權基金減碼美元資產的行動。這不只是匯率的短期波動，而是資金結構性移動的起點。當美元優勢逐步消散，投資人不得不開始思考：下一個舞台會在哪裡？

美股不再「獨角戲」 全球資金新布局(圖:shutterstock)

同一時間，美國經濟的矛盾也逐步浮現。製造業數據顯示收縮跡象，就業市場降溫速度快於預期，全市場都在緊盯 10 月底的歐洲央行年會與 11 月的 FOMC 會議，希望得到更明確的方向。這種不確定性，正在改變法人資金的態度。

全球資金輪動：美股失去「例外論」

國際大型資產管理公司近期普遍降低美股權重。這背後的原因不只是「貴」，更來自於結構性的風險累積。

標普 500 前十大企業市值比重突破三成，過度依賴科技巨頭，一旦動盪將引發連鎖反應。

美國財政赤字惡化、貿易摩擦升溫，「美股例外論」逐漸失色。

北美平均本益比超過 21 倍，歐洲僅約 15 倍，新興亞洲甚至低於 13 倍。與其承擔高估值風險，不如尋找合理價值市場。

投資人如何因應？

對一般投資人來說，第一步不是盲目加碼或減碼，而是檢視自己是否過度集中於單一市場，並參考國際主要指數的權重，重新檢視配置比例。更重要的是，別忽略匯率影響。若只看股價而忽略幣別風險，最終可能讓投資成果大打折扣。適度分批換匯、搭配金融工具，都是降低波動的方法。

亞洲：法人資金的新焦點

亞洲市場近年吸引力快速提升，這些市場不僅具備成長性，更能為投資組合帶來更佳的分散效果。

日本 受惠於企業改革與估值偏低，持續吸引外資。

受惠於企業改革與估值偏低，持續吸引外資。 印度、印尼 等新興經濟體因人口紅利與內需擴張，成為法人積極布局的焦點。

等新興經濟體因人口紅利與內需擴張，成為法人積極布局的焦點。 台灣在半導體與 AI 供應鏈的全球地位無可取代，雖波動度高，但長期受惠於科技創新與出口動能，是亞洲配置的重要環節。

美股仍具核心，但時代已不同

那麼，美股還能投資嗎？答案是肯定的。美股依然是全球流動性最高、創新能量最強的市場，但法人態度已改變，從「重壓美股」轉向「多元分散」。這不代表美股會失色，而是提醒投資人：下一階段的投資時代，更強調多市場、多產業、多幣別的全球拼圖。唯有從整體資產配置角度出發，才能在不確定的年代，持續追求穩健回報。

（撰文者：永誠資產管理處 財務顧問團隊）

