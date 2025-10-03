鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-03 14:30

‌



最新數據顯示，自 2024 年底以來，南韓首都首爾公寓價格飆升讓該市公寓的總市值上漲近 10%，截至 9 月底約為 1781 兆韓元 (約 1.26 兆美元)，比 2024 年底的 1630 兆韓元成長 9.3%。

1.26兆美元！今年前9月首爾公寓市值飆升近10%領跑全國 政府打房再度失靈（圖：Shutterstock）

南韓房地產公司 Real Estate R114 周五 (3 日) 公布最新調查數據指出，9.3% 遠遠超過同期全南韓公寓市場 4.3% 的增長速度。截至 9 月底，全國公寓總市值達 4141 兆韓元。

‌



今年至 9 月 22 日為止，首爾公寓交易價格呈上升趨勢，暴漲 5.25%，高於全租房價格的 1.75% 增幅。

專家預測，從 2026 年開始，情況將會發生很大的變化，短期內急劇減少的住宅供應量將從明年上半年開始正式襲來。

南韓政府已祭出一系列措施來抑制房價飆升和家庭債務，包括在今年 6 月 27 日宣佈更嚴格的貸款規定，以及增加住房供應的政策。

然而，經過數周的放緩，房價自 9 月以來再次回升，尤其是在首爾的非管制地區。