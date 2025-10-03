鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-03 13:06

桃園機場今年中秋及雙十連假旅運高峰期間為 10 月 3 日至 13 日，共 11 日，預估旅客數約 151 萬人次，日均約 13.7 萬人次、航班約 743 架次。桃機公司提醒，中秋期間旅客可能攜帶月餅等伴手禮入境，機場公司提醒入境旅客留意相關成分表，切勿攜帶含有火腿、香腸和肉鬆等肉類製品入境，以免違反檢疫規定遭受裁罰。

桃機公司:中秋雙十連假旅運估151萬人次，提醒旅客勿攜肉品以免受罰。(圖:桃機公司提供)

桃機公司表示，中秋及雙十國慶連假即將到來，不少民眾規畫出國旅遊，根據國籍航空回覆，中秋連假前 2 日為出境高峰，機場公司已協調各單位全面加強整備、提前加派人力投入，以確保機場營運安全及旅客權益。

機場公司也提醒，目前已全面實施外來旅客網路填寫電子 A 卡 (TWAC)，入境可大幅縮短通關時間；建議旅客至少提前 3 小時抵達機場，並多加利用手機或網路報到、自動通關證照查驗 (e-Gate) 等智慧服務，提升旅運效率，確保行程順暢。

因應連假人潮，桃機公司提醒旅客，於航班起飛前 3 小時即可辦理報到，並善用多元智慧化服務，包括手機、網路報到、市區預辦登機 (桃機捷運 A1 台北車站、A3 新北產業園區站)、自助報到機與自助行李託運，加速報到流程，縮短等候時間。