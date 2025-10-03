Sora App上線兩天iOS下載16.4萬次 衝上App排行榜第三
鉅亨網編譯鍾詠翔
OpenAI 旗下備受期待的人工智慧（AI）影片社交 App 「Sora」，在發布初期便展現強勁市場吸引力。
應用情報機構 Appfigures 的最新數據顯示，在僅限美國和加拿大地區、採用邀請制的情況下，Sora iOS App 上線頭兩天總計獲得 16.4 萬次下載，迅速攀升至美國 App Store 總排行榜第三名。
從首日表現來看，Sora 的下載量為 5.6 萬次，雖不如 ChatGPT 和 Google Gemini，但與 xAI 旗下 Grok 差不多，並超越 Claude、Copilot 等其他主要 AI 應用的初期表現。
OpenAI 周二（30 日）正式發布影片生成模型 Sora 2.0，並同步推出了一款名為「Sora by OpenAI」的 iPhone App，旨在讓 AI 影片創作走向大眾，用戶可以製作 AI 生成影片。
Sora 在設有嚴格准入門檻的情況下，依然取得亮眼成績，被市場解讀為消費者對 AI 影片生成工具的潛在需求巨大。分析師表示，如果 Sora 向所有用戶開放，可能會吸引到更多用戶下載。
