鉅亨速報 - Factset 最新調查：公民金融集團CFG-US的目標價調升至59元，幅度約3.51%
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對公民金融集團(CFG-US)提出目標價估值：中位數由57元上修至59元，調升幅度3.51%。其中最高估值71元，最低估值52元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予公民金融集團評價：積極樂觀20位、保持中立5位、保守悲觀0位。
公民金融集團今(2日)收盤價為52.755元。近5日股價上漲3.51%，標普指數上漲1.1%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
