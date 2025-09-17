鉅亨速報 - Factset 最新調查：公民金融集團CFG-US的目標價調升至57元，幅度約3.64%

search icon



Factset 最新調查：公民金融集團CFG-US的目標價調升至57元，幅度約3.64%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對公民金融集團(CFG-US)提出目標價估值：中位數由55元上修至57元，調升幅度3.64%。其中最高估值65元，最低估值51元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予公民金融集團評價：積極樂觀19位、保持中立6位、保守悲觀0位。

公民金融集團今(17日)收盤價為51.105元。近5日股價下跌3.64%，標普指數上漲1.45%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


