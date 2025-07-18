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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：公民金融集團CFG-US的目標價調升至55元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對公民金融集團(CFG-US)提出目標價估值：中位數由52.5元上修至55元，調升幅度4.76%。其中最高估值60元，最低估值43元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予公民金融集團評價：積極樂觀16位、保持中立7位、保守悲觀1位。

公民金融集團今(18日)收盤價為48.82元。近5日股價上漲4.76%，標普指數上漲0.27%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CFG市場預估目標價

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