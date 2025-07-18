鉅亨速報 - Factset 最新調查：公民金融集團CFG-US的目標價調升至55元，幅度約4.76%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對公民金融集團(CFG-US)提出目標價估值：中位數由52.5元上修至55元，調升幅度4.76%。其中最高估值60元，最低估值43元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予公民金融集團評價：積極樂觀16位、保持中立7位、保守悲觀1位。
公民金融集團今(18日)收盤價為48.82元。近5日股價上漲4.76%，標普指數上漲0.27%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：公民金融集團CFG-US的目標價調升至51元，幅度約3.03%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)EPS預估下修至1.44元，預估目標價為28.15元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：索尼(SONY-US)EPS預估下修至1.2元，預估目標價為31.37元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)EPS預估下修至0.88元，預估目標價為7.88元
下一篇