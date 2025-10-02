search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：敏銳品牌(AYI-US)EPS預估上修至19.85元，預估目標價為380.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對敏銳品牌(AYI-US)做出2026年EPS預估：中位數由19.4元上修至19.85元，其中最高估值20.42元，最低估值17.51元，預估目標價為380.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年
最高值20.42(20.08)22.7
最低值17.51(17.51)18.77
平均值19.49(19.24)21.24
中位數19.85(19.4)21.46

市場預估營收

預估值2026年2027年
最高值48.06億50.75億
最低值46.89億48.77億
平均值47.62億49.98億
中位數47.68億50.16億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS8.3811.0810.7613.44
營業收入34.61億40.06億39.52億38.41億

詳細資訊請看美股內頁：
敏銳品牌(AYI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAYI

相關行情

台股首頁我要存股
敏銳品牌363.45+5.53%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty