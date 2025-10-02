鉅亨速報 - Factset 最新調查：敏銳品牌(AYI-US)EPS預估上修至19.85元，預估目標價為380.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對敏銳品牌(AYI-US)做出2026年EPS預估：中位數由19.4元上修至19.85元，其中最高估值20.42元，最低估值17.51元，預估目標價為380.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|20.42(20.08)
|22.7
|最低值
|17.51(17.51)
|18.77
|平均值
|19.49(19.24)
|21.24
|中位數
|19.85(19.4)
|21.46
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|48.06億
|50.75億
|最低值
|46.89億
|48.77億
|平均值
|47.62億
|49.98億
|中位數
|47.68億
|50.16億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|8.38
|11.08
|10.76
|13.44
|營業收入
|34.61億
|40.06億
|39.52億
|38.41億
詳細資訊請看美股內頁：
敏銳品牌(AYI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
