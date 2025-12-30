鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-30 17:51

台灣愛立信今 (30) 日舉辦年末媒體聚會指出，總經理周大企指出，6G 網路預計於 2030 年正式商轉，2031 年全球用戶數將達 1.8 億，而 SA（5G 獨立組網）是發展 6G 的必要基礎，韓國科學技術情報通信部（MSIT）已於 12 月 10 日宣布，要求電信商明年底前全面接入 SA 網路，台灣若進度落後恐影響未來競爭力。

愛立信預測 2031 年全球 SA 用戶將超過 41 億，占全球人口一半以上。周大企表示，6G 的 Release 21 最後決策點將於明年（2026 年）確定，2028 至 2029 年間將出現預商用系統，2030 年規格全面定案。他指出，6G 是 AI 原生網路且建構在 SA 架構上，若未完成 SA 布建，將無法銜接 6G 發展。

韓國官方已正式宣布，要求所有電信商明年底前讓所有 5G 基站接入 SA 網路，否則新頻譜將無法展延。周大企認為，這顯示韓國為提升國家競爭力，已將 SA 視為必須達成的強制性里程碑，不僅是為了差異化服務，更是為了國力發展。

報告指出，全球 5G 用戶數今年底將達 29 億，北美地區滲透率已接近八成，東北亞、西歐等先進地區平均滲透率也達五到六成。台灣根據 NCC 10 月數據，單月平均數據用量已達 39.7GB，單一電信商平均更達 45.7GB，居全球領先地位。

愛立信特別關注上行流量快速增長的趨勢。周大企指出，過去上下行流量比為 9 比 1，現已逐漸轉變為 8 比 2 甚至 7 比 3。歐洲四家主要電信商數據顯示，雲端儲存服務的上行流量已遠大於下行，社群媒體生成的影片上傳更已成為最大流量來源，超越 Netflix、Disney + 等隨選影音服務。

技術長姚耀南分析，AI 應用將大幅推升上行需求。愛立信建立首個 AI 流量預測模型顯示，若 AI 智慧眼鏡等裝置演進達 20%，上行流量需求將超過一倍。他表示，北美今年已售出 200 萬支智慧眼鏡，隨著技術成熟，成長速度將加快。他更在問答中補充，若以非保守估計，AI 全面普及後的上行需求恐達現有能力的四倍以上。

固定無線接入 FWA 市場持續高速成長。愛立信統計，今年全球 FWA 的 CPE 客戶端設備出貨量達 3500 萬台，較去年成長 26%，預估 2031 年全球 FWA 用戶將達 3.5 億。周大企強調，全球大部分 CPE 皆由台灣廠商生產出口，台灣業者在全球市場占有重要地位，應把握此商機。

愛立信提出 AI RAN 解決方案，強調透過 AI 優化網路可提升頻譜使用效率 4%、用戶傳輸量 20%，並節能 33%。姚耀南指出，垂直產業應用將是 AI 推論最早大量使用 5G 的領域，因為可與 IT 及 OT 深度結合，直接產生經濟效益，且企業較無收費模式的疑慮。

談及台灣 SA 布建進度，周大企表示，台灣電信商過去因 4G 發展太好，且初期 5G 非獨立組網（NSA）投資最快，選擇 NSA 較為合理，但現在已是轉型時機。他建議政府可考慮提供租稅減免、投資獎勵，甚至是針對 SA 節能特性給予電費優惠，協助業者降低轉型困難度，避免在國際競爭中落後。

愛立信強調，SA 網路不僅是 6G 準備工作，更能透過網路切片提供如「商務艙」、「頭等艙」般的差異化服務。新加坡電信 Singtel 已成功推出遊戲專用切片服務，讓用戶可依需求選擇不同等級的網路服務。台灣若持續採用吃到飽單一資費（全體經濟艙模式），恐難以應對未來 AI 帶來的上行塞車問題。