2025-10-02

長聖 (6712-TW) 今 (2) 日召開重訊記者會宣布，與聖展分別召開董事會通過以長聖發行新股為對價的股份轉換案，長聖將取得聖展已發行 100% 股權，若以最近日收盤價推算，總價金約 17 億元。長聖董事長劉銖淇指出，將借聖展於外泌體的技術優勢，進攻外泌體新藥新藥領域。

長聖斥資17億元收購聖展100%股權，進攻外泌體新藥領域。(圖：擷取自櫃買中心直播)

長聖指出，此次股份轉換案的對價為聖展每 1 股普通股，換發長聖新發行普通股 0.333 股，最終換股比例將依雙方股份轉換契約進行調整。為此長聖擬增資發行 9,324,000 股的普通股，發行總金額為 9324 萬元，暫定 2026 年 1 月 13 日為股份轉換基準日，股份轉換完成後，聖展將成為長聖 100% 持股的子公司。

劉銖淇表示，聖展主要藥物發展平台為外泌體新藥，收購後將導入外泌體兩大技術，包含多巴胺轉運蛋白外泌體 (dEV)，以及整合素外泌體 (iEV) 應用於神經退化性疾病，目前已進入臨床前開發階段。

此外，長聖計劃年底前啟動 2 項新藥 Pre-IND(臨床前與美國 FDA 溝通會議)，並完成涵蓋美國、歐洲、日本、中國、澳洲及台灣的 3 項專利布局。

劉銖淇提到，收購聖展後將充實、強化長聖的產品線與技術組合，包括細胞治療、外泌體新藥平台等前沿領域，拓展至神經性疾病、免疫治療以及藥物輸送技術的應用。

劉銖淇進一步指出，透過對聖展的投資，並整合策略夥伴資源，不僅可加速跨足再生醫學製劑治療領域的進程，也將自癌症免疫治療，延伸至腦神經對話疾病，同時結合國際 GMP 與全球專利布局，為患者帶來更安全、快速的治療選擇。