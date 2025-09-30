健亞將辦理私募普通股8000萬股 對抗健喬公開收購

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-30 20:00

‌



近日健喬 (4114-TW) 宣布，將以每股 24 元收購健亞 (4130-TW) 已發行普通股股份總數的 15 至 30%。健亞今 (30) 日召開董事會，決議辦理私募普通股案，最高不超過 8000 萬股，藉此引進策略夥伴。

健亞將辦理私募普通股8000萬股，因應健喬公開收購。(圖：shutterstock)

健亞指出，此次私募的資金用途，除引進策略夥伴，也將作為實現長期累積研發動能、降低關稅對新藥研發商業化的影響、滿足短鏈需求、強化國際市場布局，並充實新藥產品線，以利公司長期經營與業務發展。

‌



此外，根據健亞公告，此次不採取公開募集，主要考量資本市場狀況，發行成本、私募方式的可行性及即時性，且私募股票有 3 年內不得自由轉讓的限制等因素，較可確保達到與策略合作夥伴建立長期合作關係。

健亞董事長陳正也於致股東公開信中呼籲「不要把手中的股票賣給健喬」，並指出健喬提出以每股 24 元收購健亞 15 至 30% 的股份，不是一個單純價格問題，因為藥品並非普通商品，關係到人的生命，台灣需要有自己的藥品供應韌性，不能冒著缺藥風險。

陳正說，股價的數字可以被計算，但 30 多年的努力和信念，不能只用 24 元衡量，健亞不僅是一家企業，也是對台灣醫藥產業的承諾。