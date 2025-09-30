國巨公開收購茂達股數達最低標準 收購條件已成就
鉅亨網記者彭昱文 台北
被動元件大廠國巨 *(2327-TW) 今 (30) 日公告，公開收購 IC 業者茂達 (6138-TW) 截至 9 月 30 日上午 10 點，累計應賣股數已超過最低收購數量 3733 張，公開收購條件已經成就。
國巨於 9 月 11 日宣布以每股 229.8 元，公開收購最多 2127.72 萬股或 28.5% 股權、最低 373.3 萬股、約 5% 股權，公開收購期間自 9 月 12 日起至 10 月 1 日止，成就條件為收購數量達最低收購數量。
國巨表示，鑑於茂達長期展現良好經營績效，並為股東提供穩定獲利，故擬基於財務性投資之目的公開收購股份，並預期可藉由本次投資獲得長期穩定之投資收益。
此外，國巨也表示，透過此次公開收購可開啟與茂達管理層對話之契機，尋求建立雙方合作的基礎及機會，以提升長期之競爭優勢。
