2025卓越保險評比 新安東京海上產險獲三項大獎殊榮

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-02 20:58

‌



「2025 卓越保險評比」於今（2）日正式揭曉，新安東京海上產險勇奪三大獎項，不僅成功蟬聯「卓越品牌形象獎」，更一舉奪下年度新設「卓越防範金融詐騙獎」並獲頒「卓越理賠服務獎」等三大獎項，優異成績充分展現公司長期整合保險核心職能與數位創新科技，積極導入智能優化理賠服務、提升客戶金融保險識詐素養，從客戶服務到社會關懷，多面向精進服務體驗與強化大眾風險韌性，成功在民眾心中建立起專業且可信賴的品牌形象。

新安東京海上產險董事長藤田桂子(左)及總經理賴麗敏(右)，從金管會主委彭金隆(中)手中親自接受三大獎項殊榮。(圖/新安東京海上提供)

新安東京海上產險董事長藤田桂子及總經理賴麗敏親自出席頒獎典禮，藤田董事長表示公司致力將日式「誠心待客」融入保險業務中。自 1999 年起引領產業首創「抵達事故現場」創新服務為例，近年不斷導入數位科技推出事故現場高效派遣、與即時定位動態地圖提升客戶服務體驗，26 年來累計服務已逾 46 萬人次。

‌



承襲該服務初衷，今年更新增輔助說明小卡，圖文並茂地說明後續可能面對的理賠程序及相關注意事項，掃描小卡上之 QR Code 可即時掌握理賠進度，降低保戶可能因不清楚後續理賠程序而產生更大的焦慮感。「新安到了 心更安了」不僅是一句廣告詞，更象徵著品牌的專業和溫暖地守護，也是保戶對品牌的高度信任與情感連結，再度蟬聯 2025 年「卓越品牌形象獎」可謂實至名歸。

為深化客戶權益相關的理賠服務深度，以專利技術結合數位理賠系統，大幅提升服務精準度與效率。2024 年取得經濟部 8 項專利，應用於車險及行動裝置險理賠管理，並因應旅遊復甦建置「旅遊不便險理賠申報平台」，引導客戶自助完成申報、自動生成申請書與檢核文件，解決來回補件等客戶體驗之痛點，有效減少人為錯誤及補件時間。同時，車險理賠系統新增「重要待辦提示機制」及與客服系統串接，使理賠人員即時掌握客戶需求，顯著提升整體理賠服務品質及客戶滿意。此次獲頒「卓越理賠服務獎」對理賠團隊是一大肯定。

近年來金融詐騙猖獗已成為嚴峻的社會問題，以「空海陸三合一」策略推動普惠防詐公益宣導，深入六大金融弱勢族群， 除建置官網「保險防詐杜絕風險專區」，瀏覽人次近 20 萬之外，更專為聽障朋友推出業界首創手語版防詐宣導影片，以聽語障者最熟悉、親近的溝通方式搭配字幕與圖片宣導正確的防詐觀念。本次榮獲首屆「卓越防範金融詐騙獎」，顯示出在保險防詐公益宣導上的努力已獲評委及消費大眾的認同。