search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 2025年10月3日台股大型公司9月營收一覽（新增2家）

鉅亨網新聞中心


本次公布9月營收一覽

截至台北時間2025年10月3日07:55，彙整前一日公布9月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計3家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
明泰-通信網路業 22.68億 18.8%
中天-生技醫療業 1.61億 10.2%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
明泰-通信網路業 22.68億 26.9%
中天-生技醫療業 1.61億 2.7%
9月已公布營收一覽

截至目前，已公布9月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達3家。其中營收年增大於 25％有0家，年增小於-20％有0家。

9月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 0家
大於50億 >= 0% 3家
大於50億 < 0% 0家
大於50億 <= -20% 0家

9月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
明泰-通信網路業 22.68億 18.8%
中天-生技醫療業 1.61億 10.2%

9月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
明泰-通信網路業 22.68億 26.9%
中天-生技醫療業 1.61億 2.7%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收9月營收通信網路業明泰通信網路業明泰

相關行情

台股首頁我要存股
明泰28.7-0.52%
中天22.85+0.44%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

中強短弱
明泰

69.7%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty