外貿協會 (TAITRA) 與 SEMI 國際半導體產業協會旗下 GESA 綠能暨永續發展聯盟共同主辦「台灣國際智慧能源週 (Energy Taiwan)」與「台灣國際淨零永續展 (Net-Zero Taiwan)」將於今年 10 月 29 日至 31 日登場，預計三天展期將吸引近 2.8 萬人參觀者參與。

2025台灣國際智慧能源週10/29登場 預計吸引2.8萬人參與。(圖：協會提供)

貿協與 SEMI 共同指出，本屆展會匯聚 450 家企業，使用近 1,600 個攤位，全面展示從太陽能、離岸風電到近年著重的科技儲能、深度節能等先進技術。

全球能源版圖目前正值從「稀缺」逐步邁向「多元」的關鍵時刻，能源技術創新不僅為日常生活帶來更多可能，也為產業創造龐大經濟價值。近期舉辦的紐約氣候行動週 (Climate Week NYC)，匯聚來自世界各國的政府領袖與產業代表，再次凸顯全球對再生能源轉型的高度重視。

風能展區更組建「比利時館」、「丹麥館」、「荷蘭館」與「英國館」四國國家館共同參展，帶來國際再生能源最新趨勢與技術解決方案。

澳洲政府近期宣布投資 11 億澳元，啟動為期 10 年的「清潔燃料計畫」(Cleaner Fuels Program)，以推動低碳液態燃料產業，並加速實現淨零轉型。然而低碳運輸僅是淨零減碳的冰山一角，今年「台灣國際淨零永續展」匯聚經濟部、環境部氣候變遷署、台電、中華民國能源技術服務商業同業公會 (ESCO 公會)、加雲聯網、台達電子、台塑新智能、東元電機、研華科技、有成精密、永豐銀行等眾多政府及指標企業，展出深度節能技術、綠電交易、綠色金融、能源整合及碳匯交易等最新技術解方，協助企業拓展跨領域、跨國界的淨零新商機。

台灣國際智慧能源週與淨零永續展以亞太區指標性的產業交流平台為定位，期望促進企業與大眾更深度關注再生能源與淨零行動，加速能源創新與減碳實踐。展會期間也將舉辦多場重量級論壇，邀請國際政策單位、專家學者及指標企業代表，深入剖析淨零減碳與能源轉型的最新趨勢與應用前景。

今年系列論壇包括能源實驗室 (Energy Lab)、亞太區離岸風電合作交流論壇、AI 伺服器電源與散熱技術高峰論壇、邁向淨零氣候韌性 X 減碳解方領袖論壇、氫能應用與未來趨勢論壇、太陽能 X 儲能創新與應用發展論壇，以及離岸風電產業鏈競爭力論壇等，全面聚焦能源產業轉型、技術創新與市場機遇，指引企業掌握發展方向與新契機。

此外，為更有效協助業者拓展海外市場、掌握國際商機，更於展中安排採購洽談會，提供一對一商機媒合平台，協助廠商精準對接國內外買主，致力於打造亞太最具影響力的能源展覽盛會。