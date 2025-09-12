〈SEMICON〉許金榮：關稅對台灣半導體影響有限 成熟製程往特殊應用發展

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-12 18:15

漢民科技副董事長暨漢測榮譽董事長許金榮今 (12) 日表示，關稅變數對台灣半導體產業影響不大，至於 232 條款進展，對半導體產業影響應該也有限，針對成熟製程發展，則坦言台廠若要突圍，建議往顯示器、車用、通訊衛星、AI 機器人等特殊應用發展。

漢測榮譽副董事長許金榮。(鉅亨網記者魏志豪攝)

另外，日本半導體製造商 Rapidus 近期宣布 2 奈米進展順利，許金榮指認為，目前尚未清楚 Rapidus 線路、功能等技術細節，需後續關注，但實際關鍵在於 Rapidus 是否有 AI 客戶的需求支撐。

許金榮也坦言，Rapidus 成功的定義不一定是大規模量產，對日本半導體業界來說，這除了是一家公司外，也可能扮演研發中心的角色，不一定成功就是要像台積電般進行大規模生產。