鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-18 16:11

‌



PC 品牌技嘉 (2376-TW) 今 (18) 日宣布推出全新旗艦伺服器 GIGABYTE G894-SD3-AAX7，此款伺服器專為 AI 訓練、推論與複雜高效能運算 HPC 工作負載設計，並支援 NVIDIA 最新的 HGX B300 平台。

技嘉旗下技鋼發表旗艦伺服器支援輝達B300 加速企業AI應用落地。(圖：技嘉提供)

G894-SD3-AAX7 採用氣冷架構，在 8U 的緊湊空間內，整合了多項最新的硬體技術，目的在全面提升系統的運算效能與擴展能力。其中最核心的亮點是支援 NVIDIA HGX B300 平台，此平台搭載八顆 NVIDIA Blackwell Ultra GPU，能提供高達每秒 1.8TB 的 GPU 對 GPU 頻寬。

‌



在處理器配置方面，這款新伺服器搭載雙 Intel Xeon 6700/6500 系列處理器，並支援 32 個 DDR5 記憶體插槽。此外，為滿足大規模資料傳輸需求，G894-SD3-AAX7 配備了八個每秒 800Gb 的 OSFP InfiniBand 或十六個每秒 400Gb 的 Ethernet 埠，由 NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC 提供。