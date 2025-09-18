技嘉旗下技鋼發表旗艦伺服器支援輝達B300 加速企業AI應用落地
鉅亨網記者吳承諦 台北
PC 品牌技嘉 (2376-TW) 今 (18) 日宣布推出全新旗艦伺服器 GIGABYTE G894-SD3-AAX7，此款伺服器專為 AI 訓練、推論與複雜高效能運算 HPC 工作負載設計，並支援 NVIDIA 最新的 HGX B300 平台。
G894-SD3-AAX7 採用氣冷架構，在 8U 的緊湊空間內，整合了多項最新的硬體技術，目的在全面提升系統的運算效能與擴展能力。其中最核心的亮點是支援 NVIDIA HGX B300 平台，此平台搭載八顆 NVIDIA Blackwell Ultra GPU，能提供高達每秒 1.8TB 的 GPU 對 GPU 頻寬。
在處理器配置方面，這款新伺服器搭載雙 Intel Xeon 6700/6500 系列處理器，並支援 32 個 DDR5 記憶體插槽。此外，為滿足大規模資料傳輸需求，G894-SD3-AAX7 配備了八個每秒 800Gb 的 OSFP InfiniBand 或十六個每秒 400Gb 的 Ethernet 埠，由 NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC 提供。
技鋼銷售副總王俊民指出，G894-SD3-AAX7 是專為 Neocloud 這類新興雲端服務模式所設計的高效能平台。他認為，藉由 NVIDIA HGX B300 的強大效能，企業可加速生成式 AI、推論服務與 HPC 應用的落地，進而推動醫療、製造、金融及科研等領域的全面突破。
- 漲幅超越雪梨、墨爾本 布里斯本黑馬崛起
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 技嘉拓展邊緣AI應用 軟硬體產品齊發加速AI部署普及
- 技嘉旗下技鋼10月出貨輝達Blackwell架構伺服器 AI推論效能提升5倍
- 技嘉Q2雙率受匯率侵蝕 EPS 4.55元歷史次高 三大產品線維持全年雙位數成長展望
- 〈焦點股〉Nebius奪微軟197億美元AI算力大單 供應商華擎連飆2根漲停
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告