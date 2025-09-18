鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-18 19:33

‌



2025 年菲律賓台灣形象展於 9 月 17 日 - 19 日在馬尼拉 SMX 會議中心登場，此次邀集 145 家台灣企業參加，並以綠色永續、農漁科技、智慧科技、大健康產業，智慧生活作為台灣形象館的五大主軸。 貿協董事長黃志芳表示，台灣形象展打造跨國合作平台，將推動台菲產業鏈結更具動能，此次展覽可望創造逾 5,000 萬美元 (約新台幣 15 億 300 萬元) 商機。

菲國台灣形象展登場，貿協：供應鏈商機估逾15億元。(圖:貿協提供)

此次經濟部由國貿署委託外貿協會於菲律賓設置「創新生活館」，館內匯集了來自台灣的 18 家優質企業，展出超過 30 項涵蓋居家生活、消費性電子、汽車零配件、食品、美容保養等多元產品，每一項展品都融合了智慧生活與創意設計，攜手我國搶攻新南向市場。

‌



貿協表示，菲律賓政府近年強化電信、綠色能源、農產加工及工業區發展等重點產業，並提供多元投資與合作機會，且菲國擁有 1.1 億人口與強勁內需，預估 2025 年 GDP 年增率超過 6%，將為台灣各項民生產業帶來廣大商機，另外兩地產業互補性高、加乘出多元的合作機會，台灣品牌正好乘勢出擊，搶攻東南亞最具潛力的市場。

黃志芳表示，這是繼 2017 年、2019 年之後，第 3 次在菲律賓舉辦台灣形象展，時隔 6 年重回菲律賓，國際供應鏈、地緣政治情勢都已不同，菲國和企業界已更加重視台灣帶來的科技與解決方案。