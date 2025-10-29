〈智慧能源週〉智慧能源周今登場 貿協：台廠展節能技術強 助ICT、傳產發展AI算力

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-29 12:28

2025「台灣國際智慧能源周 (Energy Taiwan)」與「台灣國際淨零永續展」今 (29) 日起於南港展覽館開展。外貿協會董事長黃志芳表示，在 AI 時代中，算力代表國力，算力則憑藉電力，此次台廠在兩個展覽中，展現能源管理、提升用電效率，皆是台廠最強的地方，不僅能協助資通訊 (ICT) 業，更能協助傳產發展 AI 技術。

智慧能源周今登場，貿協:台廠展節能技術強，助ICT、傳產發展AI算力。(鉅亨網黃皓宸攝)

由貿協與 SEMI 旗下的 GESA(綠能暨永續發展聯盟) 共同主辦的智慧能源周與淨零永續展，今年吸引 460 間國內外企業參展，共 1,600 個展櫃，有 20% 為國外廠商，貿協也動員所有外館，邀 57 個國家，700 位國際買主參展，參展期間 (至 10 月 31 日) 估將有 3 萬名國內外專業人士觀展，前 5 大預登國際買主分別來自日本、新加坡、英國、馬來西亞及加拿大。

黃志芳表示，此次兩展對全球能源產業是非常重要的展覽活動，以往石油時代被外界稱能源時代，在現今 AI 的時代中，算力憑藉電力才能發展，因此綠能就是 21 世紀的石油，不僅能創造新的電能，又要節能減碳，這兩大面皆為台廠最擅長的領域，也持續在 AI 供應鏈中扮演關鍵角色。