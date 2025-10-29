〈智慧能源週〉智慧能源周今登場 貿協：台廠展節能技術強 助ICT、傳產發展AI算力
鉅亨網記者黃皓宸 台北
2025「台灣國際智慧能源周 (Energy Taiwan)」與「台灣國際淨零永續展」今 (29) 日起於南港展覽館開展。外貿協會董事長黃志芳表示，在 AI 時代中，算力代表國力，算力則憑藉電力，此次台廠在兩個展覽中，展現能源管理、提升用電效率，皆是台廠最強的地方，不僅能協助資通訊 (ICT) 業，更能協助傳產發展 AI 技術。
由貿協與 SEMI 旗下的 GESA(綠能暨永續發展聯盟) 共同主辦的智慧能源周與淨零永續展，今年吸引 460 間國內外企業參展，共 1,600 個展櫃，有 20% 為國外廠商，貿協也動員所有外館，邀 57 個國家，700 位國際買主參展，參展期間 (至 10 月 31 日) 估將有 3 萬名國內外專業人士觀展，前 5 大預登國際買主分別來自日本、新加坡、英國、馬來西亞及加拿大。
黃志芳表示，此次兩展對全球能源產業是非常重要的展覽活動，以往石油時代被外界稱能源時代，在現今 AI 的時代中，算力憑藉電力才能發展，因此綠能就是 21 世紀的石油，不僅能創造新的電能，又要節能減碳，這兩大面皆為台廠最擅長的領域，也持續在 AI 供應鏈中扮演關鍵角色。
黃志芳分享，此次展覽中，業者除了推出太陽能、風能，還有能源轉型、節能減碳，提升能源效率等技術，還有地熱發電及氫能展示，以台灣業者來說，這幾年除了電子大廠、還有像台塑 (1301-TW) 新智能等公司，推出許多能源技術開發，展現能源發展的成果。
此外，隨著儲能議題持續火熱，黃志芳說，包括大同 (2371-TW)、東元 (1504-TW) 傳統大廠皆有參展，展現最新的儲能、電源管理、節能減碳技術技術，也有像台達電 (2308-TW) 這樣，聞名全球的能源管理國際品牌。在廠商之間，貿協扮演非常重要的連結平台，展現業者對綠能時代的技術表現平台。
黃志芳表示，另一重點就是台灣的資通訊產業 (ICT) 產業，目前 ICT 台廠生產的 AI 伺服器，就占全球 7-8 成，更不用說網通、消費性電子業，台灣目前在資通訊產業占如此吃重的角色，使用的能源很重要，這也是國家持續在開發綠能上不遺餘力。另因 ICT 產業持續發展，貿協也鼓勵業者可以利用節能減碳、能源管理技術持續開發，來支援資通訊 ICT 及傳統產業發展。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇