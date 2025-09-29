鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-29 10:23

外貿協會於 9/25-9/28 第 8 度於印度新德里舉辦台灣形象展，吸引高達 107 家台灣企業參展，參展的上市櫃企業數量為 14 家，更創下歷屆新高。貿協今 (28) 日表示，此次總計吸引 1.3 萬人次參展、促成至少 7,700 萬美元 (約台幣 23.4 億元) 商機，半導體業為台印合作的重要方向，加上近年印度積極發展無人機，台廠無人機供應鏈，可望積極切入印度市場。

貿協：印度台灣印象促成商機近23.4億元 台廠無人機供應鏈可望切入當地市場。(圖:貿協提供)

貿協董事長黃志芳表示，在近期國際局勢變動下，供應鏈的穩定性以及產業鏈布局出現的重塑，半導體業是最受關注的領域之一，包括印度商業巨擘塔塔集團 (Tata Group) 已與台灣半導體業者展開合作；另一方面，建立完整半導體生態系統仍需時間，但雙方可先從人才交流著手，展現台印在技術上的高度互補性。

此外，貿協指出，受全球地緣政治影響和非紅供應鏈因素，印度近年發展無人機和航太產業，此次台廠中的太思科技新型無人機特首度亮相，該產品已於今年在印度完成實地飛行測試並受邀參與當地軍方標案。除偵察應用外，太思科技亦計畫拓展至智慧農業，如農藥噴灑等精準作業，預估商機可達 1,100 萬美元。

其次，隨著全球減碳趨勢加速，物流與交通運輸成為各國淨零排放策略的關鍵，印度作為全球第三大溫室氣體排放國，已承諾於 2070 年達成淨零排放，加速推動運輸與工業低碳轉型。

此次包括浩瀚動力，針對印度推出新型電動貨卡馬達與控制器，採用扁線技術提升效能與續航，並與印度汽配集團達成合作，短期商機上看 50 萬美元；台達電 (2308-TW) 也展現其環境永續承諾，主推 3 大領域解決方案：IoT 智能製造、先進電動車 (E-Mobility)，以及「室內空氣品質解決方案」。

貿協強調，還有印度各產業如汽配、製鞋、機械零組件仍很多流程為人力作業，產業自動化的成長空間巨大，滾珠螺桿廠上銀 (2049-TW) 接觸到印度知名汽車彈簧製造商，該商為 Maruti Suzuki 等知名車廠 OEM 廠商，因工廠配置眾多機械設備，有望與上銀在維修領域進行合作。