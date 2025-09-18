〈航太國防展〉合勤控反無人機偵察技術領先 最快明年Q3完成研發力拚海外布局

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-18 15:51

‌



合勤控反無人機技術領先全球 最快明年Q3完成研發力拚海外布局。(鉅亨網記者吳承諦攝)

技術優勢方面，合勤科技整合 20 年以上累積的雷達、電戰與通訊技術，開發出可追蹤跳頻訊號的先進系統，朱順一指出，合勤的頻率干擾技術能即時偵測並追蹤跳頻通訊，這項反干擾與偵測能力在台灣獨步全球，屬於世界領先水準。

‌



系統規格上，合勤科技採用 32 個元件的雷達陣列，遠優於競爭對手的 16 個元件配置，可提供更高精度與偵測距離。朱順一表示，公司可偵測十幾公里外的大型無人機，小型無人機則可偵測 4-5 公里，搭配 AI 視覺辨識進行終端導引。

攔截無人機為配套消耗品，朱順一比喻雷達系統如同大砲，攜帶跳頻通訊模組的攔截無人機則是砲彈，這些攔截無人機採高速飛行設計，速度可達每小時 100 多公里，以撞擊方式摧毀目標，提供低成本防禦方案。

商業化部分，朱順一強調軍品採購流程較長，從評估、測試到實測再到簽約履約，整個過程往往需要數年時間，即使產品展出引起關注，也需經過層層驗證程序，短期內不會立即產生訂單或營收貢獻。

市場布局策略方面，朱順一表示目前也有跨出國外的計劃，不過各國軍品採購涉及複雜政商關係，並非單純技術優劣就能決定，需要長期經營才能開拓市場。