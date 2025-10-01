鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至23.84元，預估目標價為269.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)做出2025年EPS預估：中位數由23.39元上修至23.84元，其中最高估值29.62元，最低估值21元，預估目標價為269.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.62(29.62)
|41.3
|43
|最低值
|21(21)
|31.6
|34.04
|平均值
|24.61(24.14)
|35.62
|38.76
|中位數
|23.84(23.39)
|35.31
|39.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|126.36億
|119.34億
|123.28億
|最低值
|98.31億
|96.72億
|101.65億
|平均值
|107.94億
|107.29億
|109.49億
|中位數
|100.98億
|103.71億
|108.24億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|15.31
|-1.57
|-25.50
|52.27
|35.21
|營業收入
|51.55億
|52.68億
|50.49億
|90.91億
|116.48億
詳細資訊請看美股內頁：
RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
