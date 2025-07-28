鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至22.85元，預估目標價為269.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)做出2025年EPS預估：中位數由22.37元上修至22.85元，其中最高估值27元，最低估值20.25元，預估目標價為269.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|27(27)
|41.3
|43
|最低值
|20.25(17.79)
|31.6
|34.04
|平均值
|23.1(22.62)
|36.14
|39.14
|中位數
|22.85(22.37)
|36.25
|39.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|127.04億
|125.67億
|129.04億
|最低值
|98.31億
|96.72億
|101.65億
|平均值
|109.42億
|109.23億
|112.39億
|中位數
|102.31億
|103.85億
|109.11億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|15.31
|-1.57
|-25.50
|52.27
|35.21
|營業收入
|51.55億
|52.68億
|50.49億
|90.91億
|116.48億
詳細資訊請看美股內頁：
RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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