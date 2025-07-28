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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至22.85元，預估目標價為269.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)做出2025年EPS預估：中位數由22.37元上修至22.85元，其中最高估值27元，最低估值20.25元，預估目標價為269.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值27(27)41.343
最低值20.25(17.79)31.634.04
平均值23.1(22.62)36.1439.14
中位數22.85(22.37)36.2539.63

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值127.04億125.67億129.04億
最低值98.31億96.72億101.65億
平均值109.42億109.23億112.39億
中位數102.31億103.85億109.11億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS15.31-1.57-25.5052.2735.21
營業收入51.55億52.68億50.49億90.91億116.48億

詳細資訊請看美股內頁：
RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRNR

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