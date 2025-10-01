鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業(CDE-US)EPS預估上修至0.8元，預估目標價為13.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共8位分析師，對科爾礦業(CDE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.77元上修至0.8元，其中最高估值0.99元，最低估值0.58元，預估目標價為13.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.99(0.99)1.691.691.43
最低值0.58(0.58)0.40.750.58
平均值0.81(0.78)1.011.150.87
中位數0.8(0.77)0.981.040.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.68億24.26億25.72億22.43億
最低值18.36億17.54億19.34億18.10億
平均值19.11億20.61億22.46億20.26億
中位數19.22億20.65億22.38億20.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.11-0.13-0.28-0.300.15
營業收入7.77億8.32億7.61億8.10億10.71億

詳細資訊請看美股內頁：
科爾礦業(CDE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

科爾礦業18.53-1.07%

