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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至21.77元，預估目標價為269.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)做出2025年EPS預估：中位數由21.28元上修至21.77元，其中最高估值27元，最低估值17.5元，預估目標價為269.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值27(27)41.341.7
最低值17.5(17.5)30.7635.52
平均值21.92(21.44)36.138.69
中位數21.77(21.28)36.1739.32

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值127.04億125.67億129.04億
最低值101.74億102.02億107.16億
平均值110.83億112.08億117.21億
中位數105.71億110.31億119.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS15.31-1.57-25.5052.2735.21
營業收入51.55億52.68億50.49億90.91億116.48億

詳細資訊請看美股內頁：
RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRNR

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