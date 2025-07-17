鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至0.31元，預估目標價為52.50元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.32元下修至0.31元，其中最高估值0.57元，最低估值-0.01元，預估目標價為52.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.57(0.57)
|2.3
|2.97
|3.84
|最低值
|-0.01(-0.01)
|0.91
|1.3
|2.37
|平均值
|0.32(0.33)
|1.35
|2.18
|3.28
|中位數
|0.31(0.32)
|1.28
|2.19
|3.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|64.89億
|79.12億
|95.97億
|109.85億
|最低值
|61.67億
|70.01億
|75.33億
|87.67億
|平均值
|62.92億
|75.29億
|86.67億
|98.50億
|中位數
|62.86億
|75.39億
|87.01億
|98.84億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.03
|-3.78
|-3.16
|-1.73
|-1.05
|營業收入
|6.15億
|12.96億
|22.40億
|36.65億
|47.68億
詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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