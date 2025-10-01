LINE GO拚用戶以年增1成速度成長 不排除IPO募資

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-01 19:25

裕隆集團轉投資 LINE GO 做為台灣指標性 MaaS(Mobility as a Service) 平台，迎來品牌升級兩周年，LINE GO 總經理林子原今 (1) 日指出，在全台最大流量的 LINE 支持下，用戶每年以 8-10% 的速度成長，隨著各種新服務導入，預計明年可再成長至少 10%，也不排除未來透過 IPO 募資。

LINE GO總經理林子原。(鉅亨網記者王莞甯攝)

LINE GO 今日指出，用戶數已突破 470 萬名、LINE GO TAXI 累積叫車里程更可繞行地球 1367 圈，並成功打造出全台最大減碳車隊，展望後市，LINE GO 表示，除了目前合作司機數達 1.5 萬名，市場排名為第三，近期也推出共享機車、並與 foodpanda 展開跨界合作，再導入計程車廣告媒體 Growth，全力強化移動生活體驗。

林子原說明，移動不只是從 A 點到 B 點，而是數位生活的延續，平台每一項服務設計都是從用戶需求出發，並透過科技不斷優化體驗，期許結合社群力量與創新技術，打造 Social MaaS 數位生活圈。

自 9 月中旬起，LINE GO 與 WeMo 跨平台合作，推出「LINE GO 共享機車」服務，服務初期涵蓋台北、新北、台中、台南和高雄等主要城市，並支援隨租隨還方案。

另一方面，LINE GO 與 foodpanda 展開跨界合作，將移動的價值延伸到飲食和生活場景。

此外，自 9 月起東京規模最大的計程車廣告媒體 Growth 進駐 LINE GO 計程車，後座陸續安裝 12.5 吋 2K 高解析度平板廣告螢幕，乘客可於行程中互動並領取合作商家專屬優惠券，讓移動過程升級為增值體驗。