鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-02 04:30

中國國慶中秋假期，全國多個景區首日出現「人從眾」熱鬧景象。

中國國慶首日多景區門票售磬，故宮、三星堆、九寨溝熱度靠前。（圖：新華社）

據《第一財經》報導，美團旅行的數據顯示，10 月 1 日為國慶中秋假期出行峰值日。國慶首日多地景區門票售罄，包括故宮博物院、九寨溝景區、三星堆博物館等。

除了國慶首日，不少景區後續幾天的門票也已售罄。九寨溝景區在 10 月 1 日發布了「溫馨提示」，稱「九寨溝景區 10 月 2、3、4、5、6 日門票達到最大承載量，線上所有渠道已停售，景區將在遊玩日前一天啟動候補登記。」

故宮博物院應用程式（App）顯示，景區 10 月 2 日至 10 月 7 日均已約滿。

由於本次假期疊加國慶和中秋兩個節日，假期長達 8 天，也拉長了遊客平均停留時間。

美團旅行的數據顯示，假期遊客在同一城市停留的時間顯著變長，在同一城市停留 7～8 天的遊客數量較 2024 年同期激增 50% 以上。

為應對國慶假期遊客高峰，不少景區都提前做準備。

2025 年 7 月，西夏陵成為中國第 60 項世界遺產。今年國慶假期，西夏陵博物館成為西北旅遊新亮點。數據顯示，9 月 1 日以來，「西夏陵博物館」搜索量較去年同期暴增 114%。

對此，西夏陵景區工作人員表示，西夏陵景區 2025 年 7 月新晉列入《世界遺產名錄》，憑藉獨特文化遺產魅力，躋身遊客關注焦點。

這一增長，既體現了游客對西夏陵深厚歷史文化底蘊的青睞與認可，也意味著景區在國慶假期將面臨高強度的接待壓力。

為積極應對客流高峰，西夏陵景區已全面啟動假日旅遊接待預案。

例如，為高效疏導高峰時段客流，景區在「十一」期間適度延長開放時間，為遊客錯峰遊覽提供便利。

同時，針對自駕遊客增多的趨勢，景區緊急啟用新增臨時停車場，提升停車位供給量，保障景區周邊及內部交通秩序順暢。