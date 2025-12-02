鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-02 05:00

根據俄羅斯總統普丁簽署的命令，即日起至 2026 年 9 月 14 日（含），中國公民可免簽證以旅遊和商務目的前往俄羅斯，免簽天數為 30 天。

俄羅斯對中國免簽來了！俄計劃到2030年吸引570萬人次中國遊客。（圖：Shutterstock）

普丁於 11 月 18 日宣布，對‌中國公民赴俄免簽政策將於近期生效‌。該政策是對中方 2025 年 9 月試行的俄羅斯公民來華免簽政策的對等回應。

據《第一財經》周一（1 日）報導，中方數據顯示，2025 年上半年中國赴俄遊客約 31.78 萬人次，較去年同期增長 5.3%，是俄羅斯第一大客源國。去年 2024 年中國赴俄旅遊突破 84 萬人次。‌‌

俄羅斯經濟發展部多邊經濟合作與特別項目司司長孔德拉季耶夫表示，俄方已提出到 2030 年吸引 570 萬人次中國遊客的目標，這將佔入境遊客總量 35% 左右。彼時他表示，正就免簽展開大量工作，各地區亟需研判現有基礎設施能否應對中國遊客成長。

2023 年 8 月起，俄羅斯對中國公民開放電子簽證，簡化申請流程，進一步便利中國公民赴俄旅行。目前俄羅斯已對 55 個國家的公民開放電子簽。

在「電子簽」時代，根據俄羅斯外交部網站，中國遊客需要在計畫啟程日前 4 個自然日內提交電子簽申請，並在俄羅斯外交部網站上填寫表格。自簽發日起電子簽有效期為 120 天，允許遊客在俄羅斯境內停留 30 天，費用約 52 美元。

就中俄旅遊業而言，上海新時代文化交流中心董事長魯向東說，之前大規模低價團的時代已一去不返。「如果說之前中國遊客到訪莫斯科、聖彼得堡居多，但隨著當前中國遊客，尤其是年輕一代對俄羅斯越來越熟悉，探訪貝加爾湖、到堪察加半島看火山看北極熊、去摩爾曼斯克追極光等，都已成為非常熱門的選擇。」

當然，他還表示：「相對而言，俄羅斯的亞洲部分相較歐洲部分如今更受中國遊客歡迎。」