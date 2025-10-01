鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-01 17:27

隨著 iPhone 17 系列於台灣開賣滿一週，市場呈現高度分化的新舊世代交替現象。傑昇通信根據最新價格觀察，iPhone 17 Pro 系列在預購階段就已展現驚人買氣，導致開賣後現貨短缺，首賣週依然一機難求。

iPhone 17系列上市買氣兩樣情 通訊行：消費者對Air系列持保留態度。(圖：傑昇通信提供)

iPhone 17 系列預購熱情遠超預期，即便開賣首週，各大通路及電信門市人潮爆滿，但首批到貨量不如以往，仍需分批通知客戶取機；這也反映在官方數據上，除 iPhone Air 外，蘋果官網顯示，標準版 iPhone 17 與 17 Pro 需等待 2 至 3 週，而頂規的 17 Pro Max，交貨期則長達 30 天。

傑昇通信表示，此消彼長，台灣本地貨量分配緊張，新機供貨遠落後需求，造成價格毫無調整餘地。

在一片缺貨聲中，iPhone Air 意外成為黑馬，不僅現貨齊全，價格也出現明顯降幅，開賣一周後跌幅最高達 6%，降價金額最高逾 3 千元。傑昇通信指出，iPhone Air 主打極致輕薄、重量僅 165g，但規格如單鏡頭、eSIM、電池續航不足，使部分消費者對此仍持保留態度，認為它的定位較為模糊。

因此，通路率先讓利，目的在於透過降價來刺激銷量，以吸引對價格敏感但又想擁有新機的消費者，加上使用者反饋，iPhone Air 的續航表現與 16 Pro 旗鼓相當，證明超薄設計並未犧牲電池效能。

另外，前代 iPhone 16 系列，受到新機上市帶動，價格則出現顯著降幅，最具代表性的 iPhone 16（256GB）一週內價差上看 6,410 元，降幅達 19%；而 iPhone 16 Plus 及 Air 新機在首週亦出現 5%～8% 的調整空間，顯示在新舊機型的價差擴大下，更加速舊機去化的市場節奏。

新機交機已滿一週，部分使用者陸續傳出如機身容易出現刮痕、iOS 26 更新後的相容性問題、使用時出現過熱，以及貼膜選擇有限等問題，對於追求穩定體驗的果粉而言，仍是一大顧慮。

許多消費者被 iPhone 16 的價格優勢所吸引，傑昇通信認為，既能節省等待時間與購機成本外，降價金額往往足以購置額外配件，對預算有限、或從更早之前老型號換機的來說，實用體感差異極小，也能避開新機初期水土不服的風險。