〈電支公會成立〉劉美玲出任首屆理事長 彭金隆寄予三大期許

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-01 19:34

台灣電子支付商業同業公會今 (1) 日正式成立，全盈支付總經理劉美玲出任首屆理事長。她強調，公會成立旨在凝聚產業共識，推動台灣電子支付產業品牌國際化、普及非現金支付及推行普惠金融政策，同時協助業者安全發展。金管會主委彭金隆亦在成立大會提出三大期許，包括深化友善金融政策、培育專業人才、強化公會治理，期望公會成為政府與產業間的重要橋樑。

台灣電子支付商業同業公會今 (1) 日正式成立。（鉅亨網記者陳于晴 攝）

台灣電子支付產業自 2015 年《電子支付機構管理條例》上路以來，歷經十年發展，截至今年 7 月底，使用人數已突破 3300 萬人。當時銀行公會為促進電子支付機構健全經營與經濟發展，成立電子支付業務委員會，集中資源推動非現金支付業務。隨著政府「非現金化」與「普惠金融」政策持續推進，業者亟需一個產業性組織，集結資源、提升競爭力與國際能見度，因此催生公會成立。

劉美玲表示，公會成立象徵台灣支付產業邁入新里程碑，未來將成為業者與主管機關間的重要溝通平台，協助金融政策及打擊詐騙等措施順利落地，並反映產業需求，形成正向循環。她強調，公會將持續推動技術創新、加強風險管理、提升服務品質，並透過策略聯盟與跨界合作，進一步提升台灣電支在國際上的能見度與競爭力。

彭金隆致詞時指出，電子支付產業具備金融與科技高度整合的特性，公會需在三個方面發揮作用。首先，深化友善金融政策，將非現金支付推廣至偏鄉、地方商圈及觀光據點，並加速與國外支付業者合作，促進觀光與活絡地方經濟；其次，培育具金融與資訊科技專業的人才，掌握支付市場趨勢與跨境業務能力，以因應國際競爭；第三，公會治理需兼顧會員多元需求，確保決策公正有效，成為產業創新與穩健發展的平台。

公會未來也將配合政府監理政策與法規，訂定支付業務共同性規章或自律公約，凝聚產業共識，提升市場信任。劉美玲指出，公會成立將加速實現全民非現金支付金融環境，並透過政策協作、跨界對話及策略聯盟，推進台灣數位經濟轉型。

電支公會首屆理事出爐，包括一卡通總經理鄭鎧尹、中信銀支付金融事業處處長陳德風、台北富邦銀數位金融業務處副總傅奕樵、台新銀行個金執行長包國儀、玉山銀行資深副總林榮華、全支付總經理游金榮、全盈付總座劉美玲、東聯互動董事長吳侑勳、國泰世華銀數位長陳冠學、悠遊卡資深副總經理李志仁、連加電子支付總座張修齊、街口支付總經理范庭甄、愛金卡公司總經理梁玉璘、數位至匯董事長魏仁裕、簡單行動支付總經理劉雲輝。

首屆監事名單則為一卡通業務副總許茹嘉、上海儲蓄商銀謝碧芬、統振副總陳威宇、歐付寶董事長林秀芳及橘子支付總經理張朝智。