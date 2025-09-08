鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-08 18:25

‌



PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (8) 日公布 8 月營收為 218.04 億元，月減 1.17%，受匯率影響，較去年同期減少 4.46%，若以美元計則年增 2.2%；累計今年前八月營收達 1,717.39 億元，與去年同期持平，以美元計則年增 2.7%。

宏碁8月營收遭匯率拖累年月雙減 電腦產品持續成營運亮點。(圖：shutterstock)

宏碁指出，8 月營運亮點包括桌上型電腦營收年增 7.2%，電競及遊戲相關產品及業務營收年增 24.8%，顯示核心電腦產品持續保持成長動能。宏碁持續推動多重事業引擎策略，非電腦及顯示器相關事業在 8 月營收中占比達 33.3%，累計前八月亦占 32.3%，策略效益持續顯現。

‌



宏碁於 9 月 3 日在德國柏林舉行 next@acer 全球記者會，推出低於一公斤的 16 吋輕薄筆電、新款電競機種，以及搭載 NVIDIA GB10 超級晶片的 AI 工作站 Veriton GN100，同時分享在 Agentic AI 的最新進展及生成式 AI 在醫療領域的應用成果。