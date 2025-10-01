神盾旗下乾瞻延攬前Arm高層徐達勇為營運長

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-01 16:12

‌



神盾 (6462-TW) 旗下乾瞻科技今 (1) 日公告兩項人事任命案，一是前 Arm 台灣區代理總經理徐達勇出任營運長 (COO) 一職，二是前 OPENEDGES 副總裁翁愷鴻則擔任副總經理，兩者皆從今日正式生效，象徵公司在全球佈局及創新發展上的重要一步。

先進封裝示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

神盾指出，徐達勇擁有深厚的半導體與矽智財 (IP) 背景，曾擔任 Arm 的台灣區代理總經理，於業界享有高度知名度與影響力。他畢業於陽明交通大學資訊工程研究所，長期專注於晶片設計、AI 及相關前瞻科技領域，累積豐富的產業洞察與實務經驗。

‌



對於加入乾瞻科技，徐達勇表示，很榮幸成為乾瞻的一份子，相信憑藉多年在半導體與矽智財領域的經驗，能為公司創造更高價值。特別是過往在 Arm 的經驗，將有助於乾瞻在處理器架構與高速傳輸介面技術上持續精進，並與集團攜手共贏，拓展更廣闊的發展前景。