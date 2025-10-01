search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 光聯(5315)9月營收1.75億元年增率高達33.9％

鉅亨網新聞中心


光聯(5315-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣1.75億元，年增率33.9%，月增率-0.17%。

今年1-9月累計營收為14.89億元，累計年增率38.09%。

最新價為22元，近5日股價下跌-0.67%，相關光電類指數下跌-2.17%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+422 張
  • 外資買賣超：+409 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 1.75億 34% -0%
25/8 1.75億 28% 31%
25/7 1.34億 7% -18%
25/6 1.62億 32% -5%
25/5 1.70億 23% -2%
25/4 1.73億 36% 2%

光聯(5315-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LCM(Liquid Crystal Module )。LCD PANEL(Liquid Crystal Display Panel)。Others。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收光聯

相關行情

台股首頁我要存股
光聯22-0.45%
美元/台幣30.450-0.06%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


      Empty
      Empty