營收速報 - 光聯(5315)9月營收1.75億元年增率高達33.9％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為14.89億元，累計年增率38.09%。
最新價為22元，近5日股價下跌-0.67%，相關光電類指數下跌-2.17%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+422 張
- 外資買賣超：+409 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|1.75億
|34%
|-0%
|25/8
|1.75億
|28%
|31%
|25/7
|1.34億
|7%
|-18%
|25/6
|1.62億
|32%
|-5%
|25/5
|1.70億
|23%
|-2%
|25/4
|1.73億
|36%
|2%
光聯(5315-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LCM(Liquid Crystal Module )。LCD PANEL(Liquid Crystal Display Panel)。Others。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
